«Локомотив» – «Ювентус»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 6 ноября, в Москве на стадионе «Локомотив», способном вместить 27 320 зрителей, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D между «Локомотивом» и туринским «Ювентусом».

Две недели назад в Турине хозяева одержали волевую победу — 2:1 (Дибала, 77, 79 — Ал. Миранчук, 30), и, набрав 7 очков, продолжают вместе с мадридским «Атлетико» возглавлять группу D.

Отметим, что после того поединка подопечные бывшего тренера киевского «Динамо» Юрия Семина в двух матчах чемпионата России не смогли победить (поражение от «Спартака» — 0:3 и ничья с «Уфой» — 1:1), из-за чего откатились в турнирной таблице на третье место, пропустив вперед себя «Зенит» и «Ростов». Что касается «Ювентуса», то команда Маурицио Сарри потеряла очки в матче с «Лечче» (1:1), после чего обыграла «Дженоа» (2:1) и «Торино» в дерби Турина (1:0), с 29 очками возглавляя турнирную таблицу.

Примечательно, что «Старая Синьора» может нарваться на санкции от УЕФА. В Европейском футбольном союзе недовольны нарушением туринцами регламента проведения предматчевых мероприятий накануне игры с «железнодорожниками». «Ювентус» прилетел в Москву во вторник около восьми вечера, после чего делегация сразу же направилась на стадион, где Маурицио Сарри и вратарь команды Войцех Щенсны начали регламентную пресс-конференцию на 40 минут раньше от запланированного времени

За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов «Динамо» (Загреб) — «Шахтер».

Фото Getty Images

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