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Украина

В Чернигове продолжается вспышка гепатита: число заболевших увеличивается

12:45 6 ноября 2019 132
Лечение гепатита
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 6 ноября, в Чернигове гепатит А диагностирован уже у 26 человек. Вспышка опасного инфекционного заболевания в областном центре произошла осенью. Об этом сообщает УНН.

По состоянию на 6 ноября в учреждениях здравоохранения Чернигова на стационарном лечении с диагнозом «вирусный гепатит А» находятся 23 детей и 3 взрослых. Сообщается, что у всех пациентов состояние средней тяжести.

Напоминаем, что по состоянию на 28 октября в больнице Чернигова находилось только 15 школьников с диагнозом «гепатит А».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вспышка гепатита А была зафиксирована в одной из черниговских школ, причем число заболевших постоянно увеличивалось. Затем среди заболевших оказались не только дети, но и взрослые.

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