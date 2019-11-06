Украина

Что происходит в Золотом после отвода войск: волонтер рассказала о настроениях жителей

Волонтер Юлия Толмачева посетила Золотое после отвода оттуда украинских войск. Впечатлениями она поделилась в Facebook.

Волонтеры привезли помощь в школу Золотого и пообщались с местным населением о разведении войск. Здесь отношение местных к процессу: 50/50.

В селе Катериновка, часть которого попала в серую зону, статистика другая. Здесь за отвод ВСУ — 90% населения. Причина в территориальном расположении, так как у большинства родственники живут на оккупированной территории, а добираться к ним надо в объезд — через Станицу Луганскую.

Но есть и те, кто против отвода. Они говорят, что ВСУ помогали местным жителям в социальной и медицинской сфере, а как будет теперь — неизвестно.

«Ну, если уйдут наши ребята, а те придут, то разве это правильно? Конечно, неправильно. Так все люди боятся, что, не дай Бог, оттуда придут», — говорят местные жители.

Ранее сообщалось, что в Золотое прибыл одиозный депутат Госдумы РФ Журавлев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter