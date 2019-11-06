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Что происходит в Золотом после отвода войск: волонтер рассказала о настроениях жителей
Волонтер Юлия Толмачева посетила Золотое после отвода оттуда украинских войск. Впечатлениями она поделилась в Facebook.
Волонтеры привезли помощь в школу Золотого и пообщались с местным населением о разведении войск. Здесь отношение местных к процессу: 50/50.
В селе Катериновка, часть которого попала в серую зону, статистика другая. Здесь за отвод ВСУ — 90% населения. Причина в территориальном расположении, так как у большинства родственники живут на оккупированной территории, а добираться к ним надо в объезд — через Станицу Луганскую.
Но есть и те, кто против отвода. Они говорят, что ВСУ помогали местным жителям в социальной и медицинской сфере, а как будет теперь — неизвестно.
«Ну, если уйдут наши ребята, а те придут, то разве это правильно? Конечно, неправильно. Так все люди боятся, что, не дай Бог, оттуда придут», — говорят местные жители.
Ранее сообщалось, что в Золотое прибыл одиозный депутат Госдумы РФ Журавлев.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!