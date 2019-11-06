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- 14:07 Рябошапка заявил, что в Генпрокуратуре «нет дела Burisma»
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Рябошапка заявил, что в Генпрокуратуре «нет дела Burisma»
В Генеральной прокуратуре Украины нет отдельного уголовного дела по расследованию деятельности компании Burisma. Об этом генпрокурор Рябошапка заявил в интервью изданию LB.ua.
«Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств — несколько», — подчеркнул Рябошапка.
Генпрокурор утверждает: «Никто меня не просил относиться с особым вниманием ни к каким делам. Ни о Burisma, ни о Пашинском, ни о Гладковском, ни о ком».
Детальный комментарий по делам, которые касаются компании Burisma, Рябошапка пообещал дать после проведения аудита.
Ранее сообщалось, что Рябошапка сказал о пересмотре дел, где упоминается сын Байдена.
Фото: «Україна молода»
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