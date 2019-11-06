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Украина

Боевики активно минируют "серую зону" на Донбассе, — разведка

14:21 6 ноября 2019 163
Мина
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе в ноябре боевики начали более интенсивно минировать местность вдоль линии соприкосновения, а также «серую зону». Ранее сообщалось о подрыве боевиков на своем же минном поле.

Как сообщают в главном управлении разведки Минобороны Украины, командование российско-оккупационных войск активизировало мероприятий по инженерно-фортификационного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

«Наряду с этим увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений 1 АК получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. Командование противника принимает меры по сокрытию указанного инцидента», — сообщил сотрудник пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в штабе Объединенных сил рассказали, что подрыв боевиков на своих же минах противник старается выдать за «обстрел ВСУ медицинского автомобиля».

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