Украина

На Донбассе боевики подорвались на своем же минном поле и отличились циничным заявлением в адрес ВСУ

Подрыв боевиков на своем же минном поле в районе населенного пункта Новая Ласпа оккупанты попытались выдать за «обстрел ВСУ» медицинского автомобиля, который якобы ехал к больному ребенку.

«Оккупанты прибегают к грязным манипуляциям, чтобы скрыть собственные потери. По свидетельству мирных граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированной территории, но не имеют отношения к деятельности вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Новая Ласпа на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине. Ее заложили и успешно забыли о местонахождении сами «асвабадители», — сообщают в штабе операции Объединенных сил.

Вместе с тем, противник пытается скрыть собственные потери, традиционно стараясь дискредитировать ВСУ. Так, один из пропагандистских ресурсов опубликовал информацию о якобы обстреле украинскими военными противотанковой управляемой ракетой санитарного автомобиля, который «ехал оказывать медицинскую помощь гражданскому населению».

«В традициях российской пропаганды, акцент сделан на больном ребенке, которого якобы намеревались лечить „ополченцы“. В сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации. В местности, где якобы произошло событие (около 300 метров от опорного пункта противника), уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми. Боевые действия на этом участке 31 октября 2019 Объединенными силами не велись. Украинские военнослужащие никаких пусков ПТУР не совершали», — отметили в штабе ОС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2019 года потери у боевиков составили 96 человек, в том числе 33 погибшими.



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