- 12:15 Обзывали обезьяной: шокирующая правда, почему семиклассница выбросилась из окна школы в Киеве
- 12:02 40-летняя Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой на пляже
- 11:57 На Херсонщине устроили боевые стрельбы из «Буков» и С-300: появилось мощное видео
- 11:53 На Донбассе боевики подорвались на своем же минном поле и отличились циничным заявлением в адрес ВСУ
- 11:37 Власть должна решить проблему Луганской ТЭС, чтобы избежать катастрофы в области, — СМИ
- 11:37 Легкие и красивые: киевлянка добилась успеха, создавая авторские женские сумки и рюкзаки
- 11:31 Макрон заявил об украинских и болгарских бандах во Франции
- 11:28 Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +20
- 11:10 Секс-скандал в Раде: журналисты возмутились из-за угроз Яременко в адрес СМИ
- 11:06 В Киеве закрыли на вход станцию "Арсенальная": названа причина
- 10:38 Законопроект о легализации азартных игр лоббируют Арахамия и россияне, — СМИ
- 10:36 Названы потери боевиков "ДНР"-"ЛНР" в октябре: более 30 убитых
На Донбассе боевики подорвались на своем же минном поле и отличились циничным заявлением в адрес ВСУ
Подрыв боевиков на своем же минном поле в районе населенного пункта Новая Ласпа оккупанты попытались выдать за «обстрел ВСУ» медицинского автомобиля, который якобы ехал к больному ребенку.
«Оккупанты прибегают к грязным манипуляциям, чтобы скрыть собственные потери. По свидетельству мирных граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированной территории, но не имеют отношения к деятельности вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Новая Ласпа на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине. Ее заложили и успешно забыли о местонахождении сами «асвабадители», — сообщают в штабе операции Объединенных сил.
Вместе с тем, противник пытается скрыть собственные потери, традиционно стараясь дискредитировать ВСУ. Так, один из пропагандистских ресурсов опубликовал информацию о якобы обстреле украинскими военными противотанковой управляемой ракетой санитарного автомобиля, который «ехал оказывать медицинскую помощь гражданскому населению».
«В традициях российской пропаганды, акцент сделан на больном ребенке, которого якобы намеревались лечить „ополченцы“. В сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации. В местности, где якобы произошло событие (около 300 метров от опорного пункта противника), уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми. Боевые действия на этом участке 31 октября 2019 Объединенными силами не велись. Украинские военнослужащие никаких пусков ПТУР не совершали», — отметили в штабе ОС.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2019 года потери у боевиков составили 96 человек, в том числе 33 погибшими.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!