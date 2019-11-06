Украинский автоперевозчик оскандалился из-за Крыма (фото)

Общество и люди

В сеть выложили фото рекламной продукции автоперевозчика, который на шестом году войны размещает на флайере карту Украины без аннексированного Россией Крыма. Ранее производитель дневников, на которой Украины была изображена без полуострова, уничтожил весь тираж продукции.

Такой флайер с координатами перевозчика на Севастопольской площади в Киеве заметил Олег Войт. «И это же, наверное, кто-то раздавал людям. Видимо, также стремятся к миру и устали от войны», — прокомментировал он фото, которое разместил в соцсетях. Позже Олег Войт позвонил по указанному на флайере телефону, где киевлянину ответили, что взяли картинку «от фонаря из интернета».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аэропорту «Борисполь» запускали проморолик с картой Украины без Крыма.

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