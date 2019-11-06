Украина

19-летнего парня, зарезавшего соседа и его 4-летнего сына, приговорили к пожизненному сроку

В среду, 6 ноября, в Днепре к пожизненному заключению суд приговорили 19-летнего парня, который весной 2018 года в Павлограде зарезал соседа и его маленького сына, а также тяжело ранил супругу погибшего.

Как сообщает УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Амур-Нижнеднепровского суда Илья Мищук. По его словам, осужденный свою вину признал. Теперь юноша имеет право подать апелляцию в течение 30 дней.

Напомним, что парень залез к соседям через окно. 30-летний хозяином дома и 4-летний мальчик погибли. А 35-летней женщине, которая в то время была в положении, удалось сбежать и позвать на помощь. Полиция достаточно быстро нашла подозреваемого — ученика 11 класса. Он, поранившись о стекло, обратился за помощью в больницу.

Эксклюзивный материал об этом жутком происшествии «Павлоградская резня: школьник-убийца раньше насиловал соседских детей» читайте на сайте «ФАКТОВ».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter