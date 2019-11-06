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На Буковине раскрыли незаконную схему растаможки «евроблях» (фото)
В Черновицкой области раскрыта масштабная афера по незаконному оформлению автомобилей с иностранной регистрацией, которая нанесла миллионные потери госбюджету. На днях правоохранители раскрыли также крупную махинацию в «Укроборонпроме». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Чиновник таможенного поста «Вадул-Сирет» и его сообщник организовали незаконную схему легализации иномарок, находившихся на территории Украины в режиме «временного ввоза». Для этого в базы данных вносилась информация о выезде транспортных средств за пределы страны, причем на самом деле они не пересекали государственную границу.
Сделка позволяла автовладельцам избежать штрафа в 170 тысяч гривен, а сама услуга обходилась «евробляхерам» в сумму от 500 до 1000 евро.
Ранее сообщалось, что в Запорожье СБУ ликвидировала сеть замаскированных публичных домов.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!