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Украина

На Буковине раскрыли незаконную схему растаможки «евроблях» (фото)

17:25 6 ноября 2019 204
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Черновицкой области раскрыта масштабная афера по незаконному оформлению автомобилей с иностранной регистрацией, которая нанесла миллионные потери госбюджету. На днях правоохранители раскрыли также крупную махинацию в «Укроборонпроме». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник таможенного поста «Вадул-Сирет» и его сообщник организовали незаконную схему легализации иномарок, находившихся на территории Украины в режиме «временного ввоза». Для этого в базы данных вносилась информация о выезде транспортных средств за пределы страны, причем на самом деле они не пересекали государственную границу.

Сделка позволяла автовладельцам избежать штрафа в 170 тысяч гривен, а сама услуга обходилась «евробляхерам» в сумму от 500 до 1000 евро.

Ранее сообщалось, что в Запорожье СБУ ликвидировала сеть замаскированных публичных домов.

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