Общество и люди

Книжная ярмарка «МЕДВІН» и выставка, посвященная панк-культуре: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

7 ноября — опера «Кармен»,

8 ноября — балет «Снежная королева»,

9 ноября — опера «Набукко»,

10 ноября — балет «Спящая красавица»,

12 ноября — балет «Венский вальс»,

13 ноября — балеты «Кармен-сюита» и «Шехеразада».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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До 17 ноября в Музее истории Киева действует выставка «Отець Климентій Шептицький. Граф. Монах. Мученик».

До 27 ноября — выставка скульптуры «Інша краса» заслуженного художника Украины Василия Корчевого.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: 50—70 грн.

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8—10 ноября на стадионе «Олимпийский» пройдет международная книжная ярмарка «МЕДВІН». Также состоятся автограф-сессии известных и молодых писателей, презентации новинок, поэтические вечера, художественные выставки.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 55.

Вход свободный.

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8 и 9 ноября Украинский дом приглашает на ежегодную бизнес-выставку «Схід-Експо 2019». В программе: ярмарка, мастер-классы по гончарству, вышивке, хендмейду, показ мод.

Адрес: ул. Крещатик, 2.

Вход свободный.

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С 8 ноября по 15 декабря в «Довженко-Центре» можно посетить выставку «Гениальные диЛЛетанты», посвященную панковской субкультуре 80-х годов. В экспозиции: фотоматериалы о художниках, кинематографистах, дизайнерах и музыкантах, плакаты, фильмы, интервью.

Адрес: ул. Васильковская, 1.

Вход свободный.

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9 ноября в Киевской школе прав человека и демократии состоится интерактивная лекция «О гендерном неравенстве просто».

Адрес: ул. Бассейная, 9 г, офис 25.

Вход свободный. Необходима регистрация.

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С 7 по 17 ноября в арт-пространствне Set пройдет выставка Nordic Sustainable Cities, посвященная решению мировых проблем в экологии.

Адрес: ул. Ярославов Вал, 14.

Вход свободный.

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До 20 ноября в The Naked Room открыта персональная выставка живописи одесской художницы, номинантки премии PinchukArtCentre Александры Кадзевич «Тут живуть інші люди».

Адрес: ул. Рейтарская, 21.

Вход свободный.

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С 11 по 17 ноября в галерее Portal 11 действует выставка финалистов премии Portal Art Prize 2019. В экспозиции: 11 работ, объединенных темой «Портал» о связи между материальным и нематериальным миром, преодолении границ или трансформации.

Адрес: ул. Трехсвятительская, 11.

Вход свободный.

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До 15 декабря в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко проходит выставка «Rembrandt TM», посвященная 350-й годовщине со дня смерти знаменитого голландского художника Рембрандта ван Рейна.

Адрес: ул. Терещенковская, 15—17.

Цена: 25—90 грн.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какой будет погода в эти выходные.

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