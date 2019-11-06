Главарь «ДНР» готовится к шикарной жизни в Мариуполе: подробности

Украина

Так называемый «руководитель аппарата администрации Тельмановского района» Сергей Чернявский собирается покинуть оккупированную территорию Донецкой области и готовит себе теплое местечко в Мариуполе. Ранее стало известно о крупных потерях боевиков в октябре. О планах Сергея Чернявского узнало издание «Без Табу».

Подготовка Чернявского к побегу находится уже на завершающей стадии. По информации источников «Без Табу» в правоохранительных органах Украины, боевик подготовил себе плацдарм для начала безбедной жизни в Мариуполе.

Так, его сын регулярно ездит на свободные территории. Здесь он оформляет загранпаспорта и другие документы, которые необходимы для комфортной жизни всего семейства в стране, которую они ненавидят.

Сергей Чернявский уже подал заявку на пересечение линии разграничения и получил разрешение в СБУ. Оно оформлено на его украинский паспорт.

Есть данные, что боевик собирается воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома» — она поможет уклониться от уголовной ответственности. Для этого террорист предоставил украинским правоохранителям данные о коллаборантах и подробную информацию об участии РФ в войне на Донбассе.

Активно готовиться к побегу Чернявский начал после того, как новый главарь Тельмановского района Александр Спинул стал зачищать кадры, которые здесь назначил Захарченко. Чернявский опасается лишения нынешней «должности», так как это автоматически приведет к снятию с него неприкосновенности от действий боевиков.

Ранее сообщалось, что советник секретаря СНБО сделал странное заявление о «чиновниках», которые работают на Донбассе на оккупационные власти.

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