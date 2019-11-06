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Путинских пропагандистов поставили на место в Европе (фото, видео)
Российский пропагандистский телеканал Russia Today подвергся публичной критике на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге (Франция). Поводом стало выступление заместителя главного редактора RT Анны Белкиной.
Она попыталась объяснить, почему СМИ во всем мире теряют доверие граждан, приведя негативные эпизоды во время выборов президента в 2016 году, а также начало Brexit.
Как сообщает Укринформ, в ответ продюсер радио «Франс культура» Кристин Окрен поинтересовалась, почему Белкина не упомянула саму Россию, где фейковые новости транслируют федеральные каналы.
После этого во всем зале заседаний и на публичном балконе, где находилось около тысячи участников форума, начали звучать аплодисменты и возгласы, направленные против RT.
В дополнение на большом экране появилась карикатура, высмеивающая сущность российской пропаганды, авторства художника знаменитого парижского сатирического издания Charlie Hebdo.
Напомним, ранее в эфире кремлевского пропагандистского телеканала «Россия 1» произошел настоящий скандал — там признали, что на оккупированных территориях Донбасса маргиналы разворовывают регион и наживаются на войне.
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