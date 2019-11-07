Суд в Киеве принял резонансное решение о возможности усыновления детей ВИЧ-инфицированными людьми

Общество и люди

Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным пункт приказа Министерства здравоохранения, согласно которому ВИЧ-позитивные люди не имели права усыновлять детей. Напомним, по данным ООН, в Украине зафиксирована вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИД в Европе.

Перечень МОЗ действовал с 2008 года, сообщает ТСН, а дело об отмене дискриминационной нормы находилось на рассмотрении суда более года.

В суде адвокат Виталий Матвеев представлял интересы одесситки, которая пыталась взять под опеку 12-летнего мальчика. Она получила отказ на основании наличия вируса в ее организме. Как волонтер, Альбина долгое время поддерживала семью мальчика, мать которого имела онкологическое заболевание, и от него скончалась.

После ее смерти одесситка подала документы на опеку, но мальчика отправили в интернат, а после этого — в приемную семью.

В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу — в Министерстве здравоохранения есть 30 дней на его обжалование.

Тем не менее правозащитники уверены, что одержали победу, и заявляют, что если ВИЧ-положительным родителям разрешат брать опеку над детьми, они смогут усыновлять и малышей, которые имеют ту же инфекцию. А таких детей в Украине около тысячи, и шансов на усыновление в обычных семьях у них очень мало.

Отметим, что заразиться ВИЧ в Украине можно просто во время ДТП. Соответствующий случай произошел недавно в Ровно.

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