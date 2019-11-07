«Папенькин сынок»: стало известно, каким растет Арчи — сын Меган Маркл и принца Гарри (фото)

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Первенцу британского принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл Арчи Харрисону Маунтбеттену-Виндзору, который родился в мае этого года, 6 ноября исполнилось ровно шесть месяцев. Издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера в королевском дворце рассказало о том, каким растет сын герцога и герцогини Сассекских.

«Он сильный малыш и, можно сказать, супер-умный…Он может сидеть без поддержки, переворачиваться, почти ползать. Он еще не говорит, но уже пытается!», — сообщает источник.

Вполне возможно, что первым словом Арчи будет «папа». «Когда Гарри входит в комнату, Арчи так радуется и протягивает ручки: это его способ сказать: „Возьми меня!“. Арчи определенно будет очень общительным, светским львом. Он чувствует себя самым счастливым, когда вокруг него люди», — считает инсайдер.

Мальчик вообще почти всегда в хорошем настроении и редко плачет. Он проявляет живой интерес ко всему окружающему, взаимодействует с людьми, легко вступает в контакт с друзьями родителей. Ему нравится, когда его развлекают. И он совсем не капризный.

Арчи стал хорошо спать по ночам. Это положительно сказывается на отношениях его отца и матери. «В начале было время, когда они ссорились на самым ничтожным поводам потому, что очень сильно уставали. Но теперь их брак находится уже не под таким сильным давлением. Они наконец могут наслаждаться временем „для двоих“ по вечерам», — пишет издание.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган и Гарри взяли Арчи с собой в поездку по Африке.



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