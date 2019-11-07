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Бывший король Малайзии предложил экс-супруге из России деньги, отказавшись когда-либо видеться с сыном (фото)
Скандал в Малайзии, вызванный женитьбой султана Келантана Мухаммада V, занимавшего ранее пост короля страны, на российской модели и бывшей королеве красоты «Мисс Москва 2015», продолжается. Как стало известно британскому изданию Daily Mail, бывший король, который отказывается признать ребенка от 27-летней Оксаны Воеводиной, утверждая, что отцом ее сына Леона может быть «любой мужчина азиатской внешности», предложил бывшей супруге деньги. Он согласен учредить трастовый фонд в пользу Леона на сумму в четверть миллиона долларов. При условии, что в будущем ни Оксана, ни Леон никогда не будут пытаться вступить с ним в контакт. Еще одно условие — мальчик должен воспитываться в мусульманской вере. Оксана также должна будет закрыть свои аккаунты в соцсетях, где она выкладывала фотографии султана. Помимо трастового фонда 50-летний султан готов в течение 10 месяцев выплатить бывшей жене еще 100 тысяч долларов.
Воеводина, которые эти условия не устраивают, настаивает на том, что Леон — законный сын и наследник Мухаммада. Она намерена обратиться в суд и потребовать анализа ДНК.
Бывшая «Мисс Москва», по данным издания, ранее требовала более 31 тысячи долларов алиментов ежемесячно, а также 20 миллионов долларов и дорогую недвижимость в разных городах мира.
Мухаммад и Оксана поженились в прошлом году, когда Мухаммад был королем Малайзии. Спустя несколько месяцев после свадьбы, в январе этого года, он неожиданно отрекся от престола. Леон родился 21 мая 2019 года. В июне 2019 года брак был расторгнут.
В сентябре Мухаммад V опубликовал беспрецедентное заявление, в котором заявил, что сожалеет о том, что принял опрометчивое решение жениться на российской модели, обвинив ее во лжи и клевете, заявив, что она опорочила королевскую семью" серией постов в соцсетях, которые повергли его народ в смятение.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!