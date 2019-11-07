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В разных оттенках синего: Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в свет в один день (фото, видео)

В Великобритании 11 ноября традиционно, с 1919 года, отмечают День памяти павших, призванный увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в военных конфликтах. Символом этого праздника являются цветы мака. Официальные мероприятия обычно начинаются за несколько дней до официальной даты. Так, 7 ноября, принц Гарри, его жена Меган Маркл побывали в Вестминстерском аббатстве на открытии своеобразного мемориального «сада» «Поле поминовения», который ежегодно организовывается Фабрикой маков, выпускающей памятные цветы и кресты. К ним должна была присоединиться и мачеха Гарри — Камилла, герцогиня Корнуольская. Однако, супруга принца Чарльза слегла накануне с сильнейшей простудой и не смогла принять участие в этом мероприятии.

The couple place their poppies… pic.twitter.com/A4I9Oyy1qA — Rebecca English (@RE_DailyMail) November 7, 2019

Меган выбрала для этого события темно-синее платье и темно-синее пальто из короткого искусственного меха, дополнив наряд шляпкой в тон от Philip Treacy, перчатками и сапогами на высоком каблуке. Гарри представляет королевскую семью на открытии «Поля поминовения» с 2013 года. Меган участвовала в нем впервые.

Ранее в этот же день принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили в Лондоне открытие благотворительного фонда National Emergencies Trust — организации, которая занимается сбором денег в пользу пострадавших от всевозможных катастроф и стихийных бедствий. Изначально предполагалось, что это будет сольный вход Уильяма, но жена присоединилась к нему в последний момент. Герцог и герцогиня Кембриджские встретились со спасателями, а также пострадавшими в результате пожара в высотном жилом здании Гренфелл-тауэр, а также теракта на Вестминстерском мосту, произошедших в 2017 году.

Как пишет Daily Mail, 37-летняя Кэтрин выглядела очень изысканно в элегантном платье с поясом ярко-синего цвета от Eponine London, черных туфлях на высоком каблуке и в любимых серьгах с сапфирами и бриллиантами, принадлежавшими ее покойной свекрови принцессы Дианы. Серьги сочетались с ее сапфировым помолвочным кольцом. К платью была приколота брошь в виде мака стоимостью около 38 долларов.

Фото Getty

Фото Getty

В выходные обе герцогини посетят с мужьями памятные мероприятия в Альберт-холле и мемориальную службу. Это будет их первое совместное появление с лета этого года.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», стало известно, каким растет Арчи — полугодовалый сын Меган Маркл и принца Гарри.

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