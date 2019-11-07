Резкая боль, вздутие живота и рвота: при ущемлении грыжи требуется экстренная помощь врача

Здоровье и медицина

Грыжу живота можно сравнить с миной. В любой момент она может «взорваться» — ущемиться.

— Человек сильно чихнул или закашлялся, а когда живот напрягается, в расширившийся дефект выходит часть кишечника, которая не может вернуться назад, — объясняет заведующий кафедрой хирургии и проктологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ярослав Фелештинский. — Ущемление грыжи может быть при любом повышении внутрибрюшного давления. Например, когда человек тужится, чтобы опорожнить кишечник при упорном запоре, или мужчина, страдающий аденомой простаты, напрягается, чтобы помочиться. Нередко грыжа ущемляется у тех, кто интенсивно занимался на тренажерах в спортзале.

Грыжами страдают около шести — восьми процентов всех людей. И важно с любой грыжей — паховой, пупочной, белой линии живота, послеоперационной — обратиться к врачу, чтобы обследоваться и подготовиться к плановой операции.

— А что делать, если грыжа ущемилась?

— Тогда экстренную помощь нужно оказать в течение шести часов, а лучше — в первые два часа, чтобы восстановить кровообращение в ущемленной части кишки. Так удастся избежать грозного осложнения — некроза, при котором участок пораженного кишечника приходится удалять.

— Какие симптомы указывают на ущемление грыжи?

— Резкая боль в области грыжевого выпячивания, напряжение самой грыжи — она становится твердой, как камень. Часто бывают рвота, вздутие живота из-за скопления газов, задержка стула.

— Это происходит всегда внезапно?

— Да, если это так называемое эластическое ущемление. Оно часто возникает, когда человек резко поднял или передвинул тяжелый груз. Вправлять ущемленную грыжу самостоятельно, как пробуют многие, нельзя, нужно обращаться к специалисту. А каловое ущемление, которое бывает при невправимых или больших грыжах, развивается медленно, иногда в течение пяти — семи дней. У человека возникает запор, и постепенно часть петли кишечника в брюшной полости переполняется, а та, что в грыжевом мешке, сдавливается. Достаточно малейшего напряжения — и возникает ущемление. Если больному экстренно не помочь, может развиться кишечная непроходимость, возникнуть перитонит.

Какие грыжи оперируют лапароскопически? Когда при закрытии дефекта используется специальная сетка? Как скоро после операции можно заниматься в тренажерном зале? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 11 ноября, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург доктор медицинских наук Ярослав Петрович Фелештинский. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 21 ноября.

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