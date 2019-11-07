Общество и люди

Можно заболеть еще больше: сеть шокировали фото палат в украинской больнице

Житель Сум Igor Semernia выложил на своей страничке в социальных сетях фото из больничной палаты, где в ужасных условиях лечится его мать. Ранее жители Одессы обращали внимание на отсутствие ремонта в местной инфекционной больницы.

По словам сумчанина, в такой палате лежат люди, перенесшие инфаркты и инсульты.

Под этим постом завязалась активная дискуссия. Некоторые интернет-пользователи, чьи родные лежали в этой больнице, также говорили об ужасных условиях в палате, отмечая, что ремонт в этом медучреждении сделан лишь в ординаторской и реанимационном отделении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали видео, снятое в одной из больниц Кривого Рога. На видео видно, как пациентка ползет в туалет на четвереньках, а врача поблизости нет.

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