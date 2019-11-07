Украина

Война закончится к новому году: источник рассказал о свежих слухах в Донецке

В Донецке ходят слухи, что к Новому году война закончится. Таким настроением в интервью «ФАКТАМ» поделился местный житель Виктор Иванович, который долгие годы занимал ряд серьезных должностей в государственных структурах в Донецке. Напомним, в команде президента Зеленского продолжают реализацию плана по разведению сил и средств на Донбассе.

Тем не менее он сам считает эту возможность маловероятной, напоминая, что оккупация Донбасса продолжается уже почти 2080 дней, т. е. 5 лет и 8 месяцев.

При этом перспектива скорого наступления мира основную массу жителей «столицы» «ДНР» почему-то пугает, ведь с возвращением украинской власти кое-кому придется отвечать за содеянное, а кому-то и вовсе бросать награбленное и бежать в Россию (поговаривают, что «чиновники» покрупнее калибром уже прикупили «хатынки» «за поребриком»).

В связи с этим у местных все чаще возникает вопрос — а что будет с теми, кто все это время работал на оккупантов?

«У нас в подъезде живет работник „мэрии“. Сидит себе в кабинете и пишет постановления „именем ДНР“. Оружия в руки не брал. Он останется на этой же должности, только в кабинете Тризуб повесит?», — задает дончанин риторический вопрос.

О настроениях других дончан читайте в статье «Вата» в эйфории и ждет россиян": что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе".

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