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Война закончится к новому году: источник рассказал о свежих слухах в Донецке
В Донецке ходят слухи, что к Новому году война закончится. Таким настроением в интервью «ФАКТАМ» поделился местный житель Виктор Иванович, который долгие годы занимал ряд серьезных должностей в государственных структурах в Донецке. Напомним, в команде президента Зеленского продолжают реализацию плана по разведению сил и средств на Донбассе.
Тем не менее он сам считает эту возможность маловероятной, напоминая, что оккупация Донбасса продолжается уже почти 2080 дней,
При этом перспектива скорого наступления мира основную массу жителей «столицы» «ДНР» почему-то пугает, ведь с возвращением украинской власти кое-кому придется отвечать за содеянное, а кому-то и вовсе бросать награбленное и бежать в Россию (поговаривают, что «чиновники» покрупнее калибром уже прикупили «хатынки» «за поребриком»).
В связи с этим у местных все чаще возникает вопрос — а что будет с теми, кто все это время работал на оккупантов?
«У нас в подъезде живет работник „мэрии“. Сидит себе в кабинете и пишет постановления „именем ДНР“. Оружия в руки не брал. Он останется на этой же должности, только в кабинете Тризуб повесит?», — задает дончанин риторический вопрос.
О настроениях других дончан читайте в статье «Вата» в эйфории и ждет россиян": что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе".
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!