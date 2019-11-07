Происшествия

Подрыв авто в Киеве: в полиции назвали главную версию (видео)

В полиции назвали основную версию взрыва Mercedes в Киеве, во время которого погиб сотрудник полиции охраны, а водитель и предприниматель были ранены.

«Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является предпринимательская деятельность 57-летнего бизнесмена», — сообщил врио начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктора Нечитайло.

Напомним, что в результате взрыва 40-летний полицейский, который осуществлял физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором, погиб, а 57-летний предприниматель и 34-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в подорванной машине находился директор фармацевтической компании Игорь Сало. Полиция разыскивает мотоциклиста в черном на (предположительно) BMW черного цвета.

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