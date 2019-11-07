Украина

В тюрьму не собираются: появились любопытные сведения о настроениях боевиков в Донецке

На оккупированных территориях Донбасса в связи с отводом сил от линии разграничения царят противоречивые настроения. Об этом «ФАКТАМ» рассказал житель Донецка, находящегося под контролем боевиков.

По словам Дмитрия Ивановича, имя которого по понятной причине изменено, перспектива возвращения оккупированных территорий под контроль Украины пугает боевиков «ДНР».

«Недавно разговаривал с одним «ополченцем» — сыном моего бывшего коллеги. Он убежден, что россияне их быстро «без шума и пыли» утилизируют. А если вдруг как-то обойдется, все равно ему не жить. Готов наложить на себя руки: «В тюрьму не пойду», — рассказывает Дмитрий Иванович.

Детальнее читайте в материале «ФАКТОВ»: «Вата» в эйфории и ждет россиян": что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе.

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