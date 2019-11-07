- 12:49 В Киеве изменили правила возврата авто со штрафплощадки: что важно знать
- 12:42 Беспредел: киевлянин разыскал украденную у него машину и выяснил, что на ней ездят полицейские
- 12:36 Одесситку назвали лучшей каратисткой планеты
- 12:35 В тюрьму не собираются: появились любопытные сведения о настроениях боевиков в Донецке
- 12:31 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 12:28 Подрыв авто в Киеве: в полиции назвали главную версию
- 12:24 Крупнейшая авиакомпания Европы отменила 1300 рейсов
- 12:15 «Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП
- 12:05 «Крути колеса від цінового стресу» и плати меньше в аптеках
- 11:46 Побитый Виталием Кличко боксер жаждет боя с Усиком
- 11:41 Легкие рецепты вкусного ужина: быстро и просто
- 11:38 Соседские войны в Киеве: появились резонансные данные о стрелке и состоянии пострадавшего
В тюрьму не собираются: появились любопытные сведения о настроениях боевиков в Донецке
На оккупированных территориях Донбасса в связи с отводом сил от линии разграничения царят противоречивые настроения. Об этом «ФАКТАМ» рассказал житель Донецка, находящегося под контролем боевиков.
По словам Дмитрия Ивановича, имя которого по понятной причине изменено, перспектива возвращения оккупированных территорий под контроль Украины пугает боевиков «ДНР».
«Недавно разговаривал с одним «ополченцем» — сыном моего бывшего коллеги. Он убежден, что россияне их быстро «без шума и пыли» утилизируют. А если вдруг как-то обойдется, все равно ему не жить. Готов наложить на себя руки: «В тюрьму не пойду», — рассказывает Дмитрий Иванович.
Детальнее читайте в материале «ФАКТОВ»: «Вата» в эйфории и ждет россиян": что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!