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Украина

В сеть выложили видео меткого выстрела снайпера ВСУ на Донбассе

13:33 7 ноября 2019 230
Снайперы
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео успешной работы украинского снайпера, который на Донбассе уничтожил российского наемника с дистанции 650 метров. Ранее сообщалось, что 5 ноября на Донбассе были ликвидированы два боевика, а еще пятеро получили ранения.

Видео разместил «Цензор.нет». О том, когда было записано это видео и о каком участке фронта идет речь, никакой информации нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре 2019 года потери у российско-оккупационных войск на Донбассе составили 96 человек, в том числе, было ликвидировано 33 боевика.

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