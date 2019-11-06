Боевики понесли потери на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл цифры

Украина

Во вторник, 5 ноября, на Донбассе были ликвидированы два боевика, а еще пятеро получили ранения. Ранее сообщалось об обстреле оккупантами Новотошковского из артиллерии.

Такие данные озвучил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Тем временем в штабе Объединенных сил сообщили, что 5 ноября боевики семь раз обстреливали позиции украинских военных, в том числи и из минометов калибра 120 мм, что запрещено Минскими соглашениями. Также обстрелы велись из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток, 6 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по нашим позициям в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 минут.

Сообщается, что потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», — в течение нескольких последних недель в районе Водяного противник применял против ВСУ широкий арсенал вооружения — от стрелкового оружия и гранатометов до минометов и ствольной артиллерии.

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