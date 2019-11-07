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Общество и люди

Зима свое отвоюет: вопреки прогнозам синоптиков в Украине выпал снег (фото)

13:48 7 ноября 2019 169
Снег на горе Поп Иван
Инф. «ФАКТОВ»

Холодный фронт, который «зацепил» западные и северные регионы Украины, принес в высокогорье Карпат снег.

Так, на горе Поп Иван Черногорский утром в четверг, 7 ноября, было облачно, шел мелкий снег. Температура воздуха — 0 °C. Фото из высокогорья разместили на страничке Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 8 ноября, прохладная погода сохранится в западных и северных регионах Украины. На юге, востоке и в большинстве центральных областей по-прежнему будет тепло — до + 14 + 20 градусов. В ближайшие выходные ожидается потепление.

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