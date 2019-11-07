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Общество и люди

Похолодание будет недолгим: синоптик рассказала о погоде в пятницу и выходные

11:37 7 ноября 2019 95
Осенняя яблоня
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 8 ноября, в ряде регионов Украины все еще будет прохладно, но в выходные дни ожидается очередное потепление.

«Снег в Европе уже не редкость, особенно в горных районах. 8 8 ноября снег будет идти в Альпах, на севере Испании, на юге Франции, в Шотландии и в странах Скандинавии. Так что украинцам, даже похолоданием, которое пришло в северные и западные регионы, не на что жаловаться. Снижение температуры воздуха до + 9 + 14 градусов — так себе похолодание, как для ноября», — сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в пятницу, 8 ноября, прохладная погода сохранится в западных и северных регионах Украины. На юге, востоке и в большинстве центральных областей по-прежнему будет тепло — до + 14 + 20 градусов.

В ночь на 8 ноября дожди ожидаются на севере страны, а в пятницу днем осадки возможны в западных регионах. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер восточный и северо-восточный, слабый или умеренный.

В Киеве 8 ноября ночью ожидается дождь, а днем ожидается сухая погода. Тратура воздуха минимально составит + 7 + 9 градусов, максимально + 11 + 13 градусов.

«Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижению температуры воздуха, захотели сладко погрустить и даже немного поплакать от осенней холодной мрачности, ничего у вас не получится. В выходные к нам снова придет потепление! Придется радоваться», — обещает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре 2019 года было установлено уже два температурных рекорда. Так, в ночь на 5 ноября температура не опустилась ниже +12,3° - за 139 лет наблюдений такой теплой ночь была лишь дважды. А 4 ноября был побит рекорд 1996 года — средняя за сутки температура достигла +12,9°С. Климатологи говорят, что такие значения соответствуют норме на 21 сентября.

Фото Владимира СОРОКОЛАТА, «ФАКТЫ».

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