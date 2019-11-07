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В Донецке жестко ответили Сивохо на заявление о выплате пенсий жителям ОРДЛО
Предложение советника секретаря СНБО Сергея Сивохо немедленно платить пенсии жителям оккупированной части Донбасса вызвало негативную реакцию в оккупированном Донецке. Об этом «ФАКТАМ» сообщил житель города Виктор Иванович (имя изменено).
«Как он себе это представляет? Возьмет мешок с гривнями и привезет в родной Донецк? Или откроет в „ДНР“ тридцать отделений „Ощадбанка“? А отсюда в Киев будут идти отчеты о выданных пенсиях и требования „давайте еще“?», — спрашивает Виктор Иванович.
Он считает, что нереальность этой идеи была всем понятна изначально.
«Зачем ляпать языком? Чтобы показать, что он инициативный и сердобольный?» — обвиняет бывшего комика в популизме дончанин.
Детальнее читайте в материале «ФАКТОВ»: «Вата» в эйфории и ждет россиян": что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе.
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!