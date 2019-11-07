Украина

В Донецке жестко ответили Сивохо на заявление о выплате пенсий жителям ОРДЛО

Предложение советника секретаря СНБО Сергея Сивохо немедленно платить пенсии жителям оккупированной части Донбасса вызвало негативную реакцию в оккупированном Донецке. Об этом «ФАКТАМ» сообщил житель города Виктор Иванович (имя изменено).

«Как он себе это представляет? Возьмет мешок с гривнями и привезет в родной Донецк? Или откроет в „ДНР“ тридцать отделений „Ощадбанка“? А отсюда в Киев будут идти отчеты о выданных пенсиях и требования „давайте еще“?», — спрашивает Виктор Иванович.

Он считает, что нереальность этой идеи была всем понятна изначально.

«Зачем ляпать языком? Чтобы показать, что он инициативный и сердобольный?» — обвиняет бывшего комика в популизме дончанин.

Детальнее читайте в материале «ФАКТОВ»: «Вата» в эйфории и ждет россиян": что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе.

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