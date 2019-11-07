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Украина

«Ученик» Чауса»: на Сумщине поймали судью, который хранил взятку в стеклянной банке (фото)

14:44 7 ноября 2019 168
Доллары в банке
Инф. «ФАКТОВ»

У судьи Николая Чауса, который несколько лет назад попался на крупной взятке и хранил деньги в трехлитровой стеклянной банке, появился последователь из Сум.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, на вымогании и получении 2 тысяч долларов взятки поймали судью Заречного райсуда Сум. Во время обысков, проведенных 7 ноября, правоохранители обнаружили полученные судьей деньги в банке. Правда, всего 500-граммовой.

Известно, что взятку судье вручили за обещание принять «правильное» решение по двум делам об административных правонарушениях. Досудебное расследование продолжается. Решаются вопросы о сообщении судье о подозрении, а также о временном отстранении его от работы в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Николая Чауса, сбежавшего из Украины, в конце лета этого года заметили гуляющим по столице Молдовы Кишиневу.

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