Скандальный судья Чаус, которого ищет Интерпол, свободно гуляет по Молдове (видео)

Общество и люди

Скандально известного судью Николая Чауса, который любил хранить доллары в трехлитровых банках, заметили гуляющим по столице Молдовы Кишиневу. Видео на YouTube-канале опубликовал Anatol Matasaru 2 августа 2019 года.

Как сообщает Newsmaker.md со ссылкой на Центр журналистских расследований, Чауса видели возле центрального офиса Демократической партии Молдовы предположительно в сопровождении телохранителя.

Напомним, бывшего судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Деньги он хранил в трехлитровых банках, закопанных в собственном огороде.

Арестовать Чауса не получилось из-за того, что Верховная Рада оперативно не рассмотрела данный вопрос. В ноябре 2016 года судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался властям.

В начале 2017 года беглый судья добровольно сдался правоохранителям Молдовы. Там его отправили под стражу, а затем отпустили под домашний арест. Чтобы избежать наказания, Чаус подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Молдове.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия уволил Николая Чауса, обвиняемого во взяточничестве, с должности судьи Днепровского районного суда Киева. А до этого в октябре судья был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В средине июля 2019 года ГБР начало расследование обстоятельств вывоза Чауса из Украины в Молдову.

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