Колят неизвестные лекарства: Денисова сообщила о резком ухудшении состояния узника Кремля Шумкова

Украина

После завершения голодовки, которую узник Кремля Александр Шумков объявил в середине октября, состояние его здоровья ухудшилось — политзаключенного поместили в лечебное заведение в Тверской области России.

В то же время, по информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, врачи не оказывают украинцу, испытывающему сильные головные боли, судороги и боли в области спины, должную помощь.

«Ему дают таблетки и делают инъекции, не объясняя их действие на организм. Кроме того, шприцы для инъекций наполняются в другом помещении, что влечет опасность получить инфекционное заболевание», — сообщает Людмила Денисова и добавляет, что обратилась по этому поводу к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. По ее словам, медики должны обследовать Александра Шумкова предоставить квалифицированную помощь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в неотложной медицинской помощи также нуждаются четверо крымских татар, которые были брошены за решетку оккупационными властями аннексированного Крыма.

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