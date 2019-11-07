Деньги

Доллар продолжает падать: сколько он будет стоить 8 ноября

По сравнению с курсом, установленным Национальным банком Украины на 7 ноября, в пятницу, 8 ноября, американская валюта станет дешевле на 14 копеек.

Как сообщает «РБК-Украина», на 8 ноября официальный курс установлен на уровне 24,51 гривни за доллар. В предыдущий банковский день — 2465,7612 гривни за 100 долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в проекте бюджета на 2020 год, подготовленном ко второму чтению, средний курс гривны к доллару был снижен с 28,2 грн/доллар до 27 грн/доллар.

Эксклюзивный материал «Доллар дешевеет: что будет с курсами валют в ноябре» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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