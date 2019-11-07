24.43 / 24.68 26.98 / 27.40
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Доллар продолжает падать: сколько он будет стоить 8 ноября

16:20 7 ноября 2019 235
Доллары США
Инф. «ФАКТОВ»

По сравнению с курсом, установленным Национальным банком Украины на 7 ноября, в пятницу, 8 ноября, американская валюта станет дешевле на 14 копеек.

Как сообщает «РБК-Украина», на 8 ноября официальный курс установлен на уровне 24,51 гривни за доллар. В предыдущий банковский день — 2465,7612 гривни за 100 долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в проекте бюджета на 2020 год, подготовленном ко второму чтению, средний курс гривны к доллару был снижен с 28,2 грн/доллар до 27 грн/доллар.

Эксклюзивный материал «Доллар дешевеет: что будет с курсами валют в ноябре» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Кот

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер