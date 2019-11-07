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Украина

Скандал в Институте рака: директора медучреждения отстранили от работы

16:54 7 ноября 2019 162
Елена Колесник
Инф. «ФАКТОВ»

В Национальном институте рака, врачей которого заподозрили в коррупционных схемах с бесплатными лекарствами для онкобольных, до сих пор продолжается скандал. Директора Елену Колесник с 8 ноября отстранили от выполнения обязанностей на время министерской проверки.

Об этом сообщил на заседании комитета по вопросам здоровья нации замминистра Андрей Семиволос, анонсировав проведение комплексной проверки института до конца текущего года, передает «Украинская правда».

Отметим, в институте с 1 января по 20 сентября был проведен аудит.

В результате ревизоры обнаружили, что потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий в Институте формировали бессистемно. Дорогостоящее оборудование не использовалось для лечения пациентов, а находилось на складе. В медучреждении выявили недостачу почти 150 компьютеров и необоснованно большие остатки препарата метотрексат Тева, который используется для лечения онкологических заболеваний у взрослых.

Материалы по результатам проверки министерство здравоохранения направило в правоохранительные органы.

Напомним, летом в Национальном институте рака проходили обыски. Причиной стала информация о том, что врачи требовали у пациентов деньги за бесплатные препараты для онкобольных.

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