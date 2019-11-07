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Украина

Чем дольше воюю, тем больше ненависти: «айдаровец» из Израиля рассказал, что увидел на Донбассе (видео)

18:08 7 ноября 2019 261
Григорий Пивоваров
Инф. «ФАКТОВ»

Израильтянин Григорий Пивоваров воюет в составе батальона «Айдар». Он эмоционально высказался по поводу тех жителей Донбассе, которые поддержали оккупацию региона Россией. Воины этого подразделения находятся на передовой под обстрелами оккупантов. Видеобращение бойца размещено в Facebook.

«Чего они добились в своих „Л/ДНР“? Комендантский час? Распиленные заводы? Затопленные шахты? Законы Украины всегда были мягче, в отличие от российских законов. Они жили спокойной жизнью, и что получили теперь?» — говорит Григорий Пивоваров.

Он также отметил, что еще из истории Израиля знаком с методами, когда советское оружие испытывалось на практике во время войн с арабами, которых вооружал СССР. Теперь эта ситуация, по словам Григорьева, повторяется на Донбассе.

Ранее сообщалось, что бойцы батальона «Айдер» жестко ответили на провокацию оккупантов.

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