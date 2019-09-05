Боевики устроили новую провокацию на Донбассе и понесли крупные потери

Украина

Подразделения Объединенных сил успешно ответили на систематические обстрелы боевиками позиций на Донбассе, в результате чего противник понес ощутимые потери под Горловкой. Ранее в сеть выложили видео обстрела российско-террористическими войсками мирных населенных пунктов в прифронтовой зоне.

О потерях у боевиков сообщает волонтер и народный депутат Юрий Мысягин. «Многие СМИ написали, что в районе Горловки ВСУ уничтожили террориста Эдуарда Иванова по прозвищу «Дюха». Это были адекватные и слаженные действия подразделений пехоты 53-й бригады и батальона «Айдар» в ответ на систематический обстрел их позиций со стороны террористов из 3-й бригады армии так называемой «ДНР», — пишет Мысягин на своей страничке в социальных сетях.

По его информации, в пригороде Горловки (в районе Ленинское — Широкая балка) погибло трое боевиков, еще четверо ранены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Светлодарской дуги от пули снайпера погиб военнослужащий полка «Азов» Эдуард Шахов («Шах»). Дончанин служил в «Азове» с лета 2015 года. Был командиром отделения и парамедиком.

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