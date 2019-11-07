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Секс довел: Кристина Асмус расплакалась в эфире, рассказывая о последствиях откровенных сцен (видео)
Известная актриса Кристина Асмус, которая подверглась критике и нападкам хейтеров из-за откровенных сцен в фильме «Текст», тяжело переживает по поводу разгоревшегося скандала. В сложной ситуации жену поддерживает муж Гарик Харламов, которого «доброжелатели» называют рогоносцем и требуют развода.
О том, как семья переживает шквал критики, Кристина рассказала в эфире радио Energy. Актриса призналась, что ожидала подобной реакции общества и уже несколько месяцев живет в стрессе.
«Мне было очень страшно и до съёмок этой сцены, и во время, и уже потом, когда фильм должен был выйти. Меня буквально трясло. И с мужем мы это много раз обсуждали, он меня очень поддерживал. Ещё до премьеры он желал мне сил, потому что знал — сейчас начнётся атака. А когда он написал пост в мою поддержку — я даже не знала, он не предупреждал, я просто обалдела, у меня ком подкатил к горлу», — призналась Асмус едва сдерживая слезы.
Она в который раз поблагодарила мужа за понимание и выдержку.
«Гарику за мою роль прилетело гораздо больше, чем мне. Возможно, это даже стало испытанием наших отношений. Таким Гарика я раньше не знала. Я восхищаюсь его мудростью и силой», — сказала Асмус. Она призналась, что в дальнейшем не намерена раздеваться в кадре. Во всяком случае, сейчас она не готова к этому. И ради семьи готова пожертвовать карьерой.
«Но у меня сейчас в жизни тяжелый выбор моральный. И я не о зрителе думаю, я берегу свою семью. И для Гарика, наверно, это будет определенный показатель — что я готова отказаться от карьеры ради семьи. Что мне дороже его нервы, его репутация. Он мне об этом не говорит, но я знаю, что ему тяжело и очень неприятно от всех этих комментариев. Простите, ком в горле», — на этих словах Кристина не сдержалась и дала волю слезам.
Напомним, в сети появились кадры из фильма «Текст», на которых Кристина Асмус и актер Иван Янковский занимаются сексом. Это видео называют «домашним порно». Кристина, как могла отбивала нападки хейтеров. Гневный пост в Instagram написал Гарик Харламов, заявив, что городится своей женой.
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