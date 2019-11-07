Забудьте про Крым: Поклонская пригрозила Украине потерей новых территорий

Украина

Бывшая «прокурор» аннексированного Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская написала в Instagram «нравоучительный» пост. В нем она призвала украинцев забыть слова «аннексия Крыма», назвав это последствием безответственности украинской власти.

По ее мнению, нужно перевернуть страницу и жить дальше, «не подвергая рискам другие территории».

Она считает, что «нужно строить новый мир, уважая выбор крымчан, а также выстраивать мир и порядок в Донбассе».

«О том, что „аннексия“ изрядно поднадоела, уже далеко не первый раз намекает американское издание „The New York Times“ и (о, ужас!) опубликовало карту Украины без Крыма. Всевозможные санкции к России уже применили и убедились, что это не работает — хватит, остановитесь», — призывает «депутатка».

Она также уничижительно говорит об украинцах, утверждая, что когда тема с «российским агрессором» окончательно уйдет в прошлое, проблемы Украины в мире никому не будут нужны.

Напомним, совсем недавно Поклонская подчеркивала свое украинское происхождение, опубликовав фото в вышиванке.

В Украине Поклонской предъявлено подозрение в военных преступлениях из-за активного участия в аннексии Крыма, а также из-за преследования крымских татар, общественных активистов Крыма, в том числе режиссера Олега Сенцова. Руководство страны-агрессора отметило заслуги Поклонской генеральским званием.

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