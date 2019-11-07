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Общество и люди

Новая трасса свяжет Одессу с центральной Европой

19:05 7 ноября 2019 65
Дорога
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Молдова намерена приступить к строительству международной автомагистрали Унгены — Кишинев — Одесса. Трасса соединит не только молдавские и украинские земли, но и станет продолжением румынской дороги Тыргу — Муреш — Яссы. Об этом сообщают молдавские СМИ, подчеркивая, что в Румынии также поддержали эту инициативу, объявив новую дорогу объектом национального значения. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина и Румыния обсуждали возможность строительства магистрали через Восточные Карпаты, которая соединит Балтийское море с Черным по маршруту Львов — Черновцы — Сирет — Сучава — Пашкани — Бакеу — Фокшань — Бухарест).

Длина четырехполосной автомагистрали Унгены — Кишинев — Одесса составит 220 километров. По предварительным оценкам, стоимость технико-экономического обоснования проекта составляет для участка Унгены — Кишинев около 10 млн евро, и для участка Кишинев — Одесса — 22 млн евро. Расходы на строительство: порядка 1 млрд евро — участок Унгены — Кишинев и 1,8 млрд евро — Кишинев — Одесса.

Сообщается, что этот проект обсуждался в Киеве, Бухаресте, Европарламенте, Еврокомиссии, в штаб-квартире Европейского инвестиционного банка и везде встретил поддержку.

По словам программного директора Института развития и экспертизы проектов (IDEP) Юрия Калестру, это один из самых амбициозных проектов. Еще в 2013 году IDEP предложил властям Одесского региона участвовать в нем, учитывая будущие возможности увеличения автомобильного трафика. С тех пор состоялись множество встреч и дискуссий с представителями Украины и Румынии. Как заявил Юрий Калестру, внешние партнеры, а также некоторые депутаты Европарламента выразили заинтересованность в поддержке проекта.

Эксперт Андрей Кукулеску, бывший заместитель министра транспорта Молдовы, заявил, что возможно получение грантов для разработки ТЭО и последующего финансирования проекта, поскольку маршрут достигает центра Европы и находится в коридоре, в котором заинтересована как Молдова, так и Румыния, и ЕС.

Чиновники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы уже обсудили с представителями одной из китайских строительных компаний детали проекта по прокладке трассы Унгены — Кишинев — Одесса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после принятия парламентом Закона «О концессии» стала возможной передача в частных компаний таких важных объектов, как дороги или порты. К чему это приведет, читайте здесь.

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