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Украина договорилась о безвизе с Монголией
Украинцы смогут ездить в Монголию, не оформляя визы в посольстве. Напомним, в конце ноября безвиз был подписан с Доминикой.
Как сообщает «Укринформ», ссылаясь на посольство Украины в Польше, в пятницу, 8 ноября, в Варшаве состоится торжественное подписание соглашения между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз.
После этого граждане Украины получат право въезжать и находиться в Монголии, а также проезжать транзитом через эту страну без виз сроком на 90 дней в течение 180-ти дней в году.
Для вступления в силу соглашения стороны должны будут осуществить необходимые внутригосударственные процедуры.
От правительства Украины соглашение подпишет посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии — посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.
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