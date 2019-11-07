Происшествия

Еще один сотрудник Нацбанка задержан на крупной взятке (фото)

В четверг, 7 ноября, в Киеве задержали чиновницу Нацбанка Украины и ее посредника, которые требовали от финансовой компании $ 30тысяч за выдачу лицензии. Ранее в столице задержали сотрудника Нацбанка, который за 50 тысяч долларов США обещал предпринимателю содействовать в получении лицензии на обмен валюты.

Как сообщили в полиции Киева, сотрудницу Нацбанка и его посредника задержали после получения половины суммы — $ 15тысяч, которую чиновница требовала за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций.

По данному факту открыто уголовное производство. Решается вопрос об избрании взяточнице меры пресечения.

Напомним, ранее в Одессе задержали офицеров полиции, требующих взятки с автоугонщиков.

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