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Дал порулить по знакомству: в России завели дело на пилота, пустившего за штурвал неопытную пассажирку
В России завели уголовное дело на пилота, который во время полета пустил пассажирку за штурвал самолета Ан-24. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на информацию Следственного комитета.
Инцидент произошел 31 августа 2019 года во время рейса Якутск-Саккырыыр — Якутск авиакомпании «ИрАэро».
На борту самолета находились пассажиры.
Видео появилось в сети в начале ноября. В Twitter ролик опубликован на странице baza.
«За штурвалом — 33-летняя пассажирка. Уже установлено, что водить самолет она не умела, но ей повезло — она встречалась с пилотом», — подпись под видео.
В Якутии разбираются с пилотом, пустившим за штурвал самолёта Ан-24 девушку.— baza (@bazabazon) November 7, 2019
Речь идёт о самолёте авиакомпании «ИрАэро». За штурвалом — 33-летняя пассажирка. Уже установлено, что водить самолёт она не умела, но ей повезло — она встречалась с пилотом. pic.twitter.com/XuYkwYBzQE
Напомним, в конце августа в Якутии во время экстренной посадки самолета Ан-2 погибли два пассажира.
Ранее «ФАКТЫ» писали о скандалах, которые устраивали в самолетах российские актеры и спортсмены.
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