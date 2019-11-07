24.43 / 24.67 26.97 / 27.39
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пыталась торговать лицензиями: чиновницу Нацбанка поймали на крупной взятке

23:20 7 ноября 2019 56
Взятка
Инф. «ФАКТОВ»

Главный юрисконсульт Национального банка и ее сообщник задержаны в столице при получении взятки. Об этом сообщили в полиции Киева.

«Будучи должностным лицом, злоумышленница через посредника требовала 30 тысяч долларов США у представителя финансовой компании за выдачу лицензии. Задержание произошло после того, как ей передали 15 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

Финансовая компания хотела получить лицензию для осуществления валютных операций.

«Задержали сотрудницу Нацбанка и ее посредника после 15 тысяч долларов США, это — половина от суммы, которую она требовала за решение вопроса относительно продления лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций. Обоих задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — сообщил заместитель начальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

В уголовном производстве, которое начато по предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (Подстрекательство к даче неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце октября детективы НАБУ задержали «на горячем» руководителя «Гутянского лесхоза». Задержание произошло после того, как «лесник» предложил старшему из группы детективов НАБУ 100 тысяч долларов. Задержание состоялось после передачи средств. Случившееся квалифицировано по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Кот

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер