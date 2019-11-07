Пыталась торговать лицензиями: чиновницу Нацбанка поймали на крупной взятке

Происшествия

Главный юрисконсульт Национального банка и ее сообщник задержаны в столице при получении взятки. Об этом сообщили в полиции Киева.

«Будучи должностным лицом, злоумышленница через посредника требовала 30 тысяч долларов США у представителя финансовой компании за выдачу лицензии. Задержание произошло после того, как ей передали 15 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

Финансовая компания хотела получить лицензию для осуществления валютных операций.

«Задержали сотрудницу Нацбанка и ее посредника после 15 тысяч долларов США, это — половина от суммы, которую она требовала за решение вопроса относительно продления лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций. Обоих задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — сообщил заместитель начальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

В уголовном производстве, которое начато по предварительной правовой квалификацией ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (Подстрекательство к даче неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце октября детективы НАБУ задержали «на горячем» руководителя «Гутянского лесхоза». Задержание произошло после того, как «лесник» предложил старшему из группы детективов НАБУ 100 тысяч долларов. Задержание состоялось после передачи средств. Случившееся квалифицировано по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса.

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