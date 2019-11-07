Украина

В Киеве вооруженные люди в масках «захватили» студию телеканала (видео)

В Киеве на телеканале «Прямой» во время эфира в студию ворвались люди в масках и с оружием. Сцена «захвата» показана на видео в сети.

В фрагменте программы видно, как во время дискуссии в помещение под звуки выстрелов врываются сотрудники спецназа.

Ведущий Николай Вересень внезапно падает, будто его застрелили. Участники беседы сидят в шоковом состоянии, а зрители в студии вообще начали прятаться под сиденья. Не скрывал удивления и сурдопереводчик.

Однако впоследствии выясняется, что мнимый спецназ захватил студию Прямого, чтобы сделать селфи с внезапно ожившим Вереснем и его соведущей Светланой Орловской. Они признались, что захват студии оказался шуточным спектаклем, своеобразной пародией на обыски.

Таким образом на телеканале решили, очевидно, «пошутить» на тему обысков студии сотрудниками Государственного бюро расследований, которые накануне производили на вещателе обыск в рамках уголовного производства.

Однако некоторые пользователи Сети не оценили «юмор» сценаристов телеканала, отметив, что такой «розыгрыш» вряд ли был приятен ничего не сведущим гостям программы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 7 октября, у владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко проводились обыски. На сайте вещателя было сказано о том, что канал воспринимает данные действия как «давление и наступление на свободу слова». Также журналисты напомнили, что летом этого года появилась информация об обысках на телеканале, проводимых сотрудниками Госбюро расследований, однако она не подтвердилась.

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