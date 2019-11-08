24.43 / 24.67 26.97 / 27.39
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Несоразмерные потери»: стало известно о масштабах экологической катастрофы, которую принес «русский мир»

3:20 8 ноября 2019 22
Оккупированный Крым
Инф. «ФАКТОВ»

На захваченных российскими оккупантами украинских территориях в Крыму и на Донбассе происходит практически экологическая катастрофа.

Об этом заявила председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает «Обозреватель».

По ее словам, часть территорий может восстановиться, но есть вещи, когда масштаб трагедии даже нельзя себе представить.

В частности, в оккупированном Крыму российская власть бесконтрольно дает разрешения на вырубку ценных лесных насаждений, например уникальной популяции можжевельника, это реликтовое растение, это деревья, которым было даже 800 лет.

«За эти несколько лет часть этих деревьев уже уничтожена, а территория ушла под застройки. Это просто несоразмерные потери», — уверена украинский эколог.

Что касается Донбасса, то значительная территория Луганского степного заповедника была повреждена еще в 2014 году, когда тяжелая российская техника пересекла границу, шла по этим уникальным степным участкам. И восстановить естественные степные участки просто практически будет невозможно. Пострадало 28 тысяч гектаров лесных насаждений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Межгорное водохранилище в Симферопольском районе — самый крупный искусственный наливной водоем Крыма, который до начала аннексии питал Северо-Крымский канал, в данный момент больше напоминает лужу. Причиной этому стала аннексия Россией полуострова и «хозяйствование» оккупантов на захваченной территории.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Сивохо

В Донецке жестко ответили Сивохо на заявление о выплате пенсий жителям ОРДЛО

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер