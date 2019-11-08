Украина

На захваченных российскими оккупантами украинских территориях в Крыму и на Донбассе происходит практически экологическая катастрофа.

Об этом заявила председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, передает «Обозреватель».

По ее словам, часть территорий может восстановиться, но есть вещи, когда масштаб трагедии даже нельзя себе представить.

В частности, в оккупированном Крыму российская власть бесконтрольно дает разрешения на вырубку ценных лесных насаждений, например уникальной популяции можжевельника, это реликтовое растение, это деревья, которым было даже 800 лет.

«За эти несколько лет часть этих деревьев уже уничтожена, а территория ушла под застройки. Это просто несоразмерные потери», — уверена украинский эколог.

Что касается Донбасса, то значительная территория Луганского степного заповедника была повреждена еще в 2014 году, когда тяжелая российская техника пересекла границу, шла по этим уникальным степным участкам. И восстановить естественные степные участки просто практически будет невозможно. Пострадало 28 тысяч гектаров лесных насаждений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Межгорное водохранилище в Симферопольском районе — самый крупный искусственный наливной водоем Крыма, который до начала аннексии питал Северо-Крымский канал, в данный момент больше напоминает лужу. Причиной этому стала аннексия Россией полуострова и «хозяйствование» оккупантов на захваченной территории.

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