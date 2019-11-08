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«Позолоченный трон»: в Китае продают «драгоценный» унитаз стоимостью более 1 млн долларов (фото)
Производители из Гонконга представили китайским толстосумам золотой туалет с пуленепробиваемым сиденьем, усыпанным более чем 40 тысячами бриллиантами.
Стоимость «туалетного шедевра» оценивается в почти 1,3 млн долларов, пишет «Сноб» со ссылкой на Daily Mail.
Издание уточняет, что роскошный золотой унитаз с пуленепробиваемым сиденьем, был показан на торговой выставке в Шанхае.
Там же прозвучала и его точная стоимость: 1 288 677 долларов.
Такая сумма набегает украшений в виде 40 815 бриллиантов общей массой 334,68 карата.
Сообщается, что позолоченный трон производится Coronet — брендом, принадлежащим гонконгской ювелирной фирме Aaron Shum. Драгоценные камни от компании пользуются популярностью у китайских знаменитостей и общественных деятелей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Британии похитили, а затем нашли сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз под названием Америка, который находился в Бленхеймском дворце, где родился легендарный Уинстон Черчилль. Несмотря на то, что изделие использовалось в качестве инсталляции художественной экспозиции, оно было подключен к системе канализации и водопровода, и его кража нанесла существенный вред и привела к затоплению.
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