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Ибрагимович запустил новый флешмоб, теперь со жвачкой (видео)

4:25 8 ноября 2019 25
Золтан Ибрагимович
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший нападающий американской команды «Лос-Анджелес Гэлакси», швед Златан Ибрагимович запустил новый челлендж, опубликовав для этого видео в своем Twitter.

В ролике 38-летний шведский нападающий начинает обратный отсчет с трех, обыгрывая созвучие английских слов два и «chew» (жевать), после чего подбрасывает жвачку и ловит ее ртом.

Ранее в сентябре Златан Ибрагимович уже публиковал в Instagram видеоролик, в котором исполнил трюк с мячом, и бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, предложив тому повторить.

Тогда для участия во флешмобе нужно было принимать мяч на грудь, делая вид, будто уворачиваешься от пуль — как в фильме «Матрица».

Как известно, Ибрагимович завершил выступление за «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе команды он дошел до четвертьфинала плей-офф МЛС, где «Гэлакси» уступил ФК «Лос-Анджелес». В регулярном чемпионате МЛС Златан Ибрагимович занял второе место в списке бомбардиров, отличившись 30 забитыми голами и отдав семь результативных передач. Первое место занял мексиканский форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела с 34 голами и 15 ассистами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Златан Ибранимович, которому 3 октября исполнилось 38 лет, наверняка провел свой последний матч в американской лиге MLS. В суперрезультативном поединке плей-офф его «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл в дерби ФК «Лос-Анджелес» — 3:5 (швед забил один из мячей и отдал голевую передачу) и прекратил борьбу за трофей. Но тихо уйти Златан, похоже, не мог. После финального свистка он шел мимо трибуны с ликующими фанатами хозяев и акцентировал их внимание на собственном мужском достоинстве. Знаменитый швед прихватил пах и демонстративно повернулся к болельщикам соперника.

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