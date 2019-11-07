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Украина

Зеленский забраковал закон о верификации соцвыплат и вернул его в Раду

15:55 7 ноября 2019 395
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал законопроект № 1231 о верификации пенсий, субсидий и других выплат из средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Информация об этом появилась на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа — 7 ноября возвращен с предложениями президента, готовится на рассмотрение с вето главы государства.

Отметим, на данный момент текст поправок президента к закону отсутствует.

Позже в Министерстве финансов объяснили возвращение документа в Раду «технической неувязкой».

Напомним, 17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о верификации государственных выплат — пенсий, субсидий, пособий, стипендий. Документом предусматривалась проверка достоверности информации, которая дает право на получение государственной помощи и влияет на размер выплат. В том случае, если выплата была назначена на основании недостоверной информации, у получателей госпомощи потребуют ее вернуть.

Эксклюзивный материал «В Украине резко сократят субсидии: что происходит» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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