Российский писатель назвал сталинские репрессии "великолепными": сделано ужасающее заявление

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Российский писатель Александр Проханов сделал циничное заявление о «пользе сталинских репрессий».

«Репрессии — они же прекрасны, правда? Они великолепны, и вы тоже за это», — сказал Проханов в эфире «Эха Москвы», отметив, что проезжал по Колымскому тракту и видел места, где замерзали целые этапы вместе с охранниками.

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«Они добывали золото. Они добывали золото, и из этого золота не делали ожерелий, не делали часов за 200 тысяч долларов, которые носят на запястьях наши… Из них не делали коронки. Это золото шло на покупку заводов, инженеров, технологий. Это было тоже золото победы. И поэтому эти мученики, мученики Колымы, они в своем абсолютно неестественном, трагичном бытие опять работали на 45-й год», — сказал Проханов.

Напомним, что в этом году Юрий Дудь снял документальный фильм «Колыма — родина нашего страха», который в сети посмотрели около 18 миллионов интернет-пользователей. В фильме есть интервью с дочерью конструктора Сергея Королева, который был отправлен на Колыму. Рассказывается о других узниках лагерей, например о писателе Варламе Шаламове и актере Георгии Жженове. Ефим Шифрин в фильме рассказывает историю своего репрессированного отца. Рассказал историю семьи и сатирик Ефим Шифрин, за что подвергся нападкам.

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