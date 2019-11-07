Селяне окружали и не выпускали машины с депортированными: как Сталин выселял семьи бойцов УПА

История современности

Забвению не подлежит

Операция «Запад» сталинских карательных органов, в ходе которой осенью 1947 года за один день из западных областей Украины были выселены 77 791 человек, до сих пор остается малоизвестной. Эти люди не вели активную борьбу с оккупационным советским режимом: 18 тысяч из них тогда еще были детьми. А большинство депортированных в ходе той сверхсекретной операции — это женщины (35 тысяч). Их вина, по логике советской власти, заключалась в том, что они… родственники патриотов, боровшихся за независимость Украины. Чекистам было очень непросто выявлять подпольщиков, вот руководство Министерства государственной безопасности СССР (правонаследник НКВД) решило наказать бандеровцев, заставив страдать их детей, жен, родителей, сестер и братьев. У молодой женщины из села Подгорцы Львовской области Мелании Соснюк в УПА был брат Михаил. В ходе операции «Запад» власти «самой гуманной страны в мире» (так советская пропаганда называла СССР) выселили Меланию вместе с ее мужем Иосифом и годовалым сыном Вовой. Их повезли в Сибирь. По дороге Иосиф заболел тифом, на Урале в Челябинске его выгрузили из эшелона. Молодой организм справился со смертельно опасным недугом, через несколько месяцев мужчина приехал к семье на место ссылки — в поселок Васисс Омской области. Условия жизни там оказались такими тяжелыми (скудное питание, очень холодный климат), что заболел туберкулезом и умер сын. В ссылке у молодых супругов родились еще двое детей, но ни один из них не дожил до года. Читайте также: Последнюю казнь бойца УПА в СССР провели в разгар горбачевской перестройки в 1989 году

«Операция началась одновременно по всей Западной Украине — 21 октября в шесть часов утра»

— Инициаторами массового выселения родственников бойцов УПА были заместитель министра государственной безопасности СССР генерал-лейтенант Сергей Огольцов и министр МГБ Украинской ССР генерал-лейтенант Сергей Савченко, — говорит старший научный сотрудник Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Виталий Горобец. — В конце мая 1947 года Огольцов и Савченко обратились с письмом к министру госбезопасности СССР Виктору Абакумову с предложением о массовой депортации и получили добро.

— Что их толкнуло к тому, чтобы прибегнуть к столь жестокой мере?

— То, что, несмотря на привлечение очень больших сил на борьбу с украинскими патриотами, справиться с ними никак не удавалось. Неудачи карателей были обусловлены не только массовой поддержкой УПА населением, но и разумным тактическим ходом, к которому прибегла «Головна визвольна рада» (орган политического руководства украинским освободительным движением): прекратить воевать крупными воинскими соединениями и уйти в «запiлля» — в подполье. Новая тактика предусматривала продолжение борьбы силами небольших групп — «боївок». В подполье действовала эффективная система конспирации. Так что уничтожить «запiлля» за короткий срок чекистам не удавалось. Поэтому руководители МГБ и решили прибегнуть к уже неоднократно применявшемуся ими методу борьбы со своими противниками — обрушить репрессии на родных. Вот только на этот раз было задумано массовое выселение — по образцу тотальных депортаций крымских татар, чеченцев, ингушей, калмыков, немцев Восточной Пруссии, которые к тому времени провел сталинский режим.

Операция «Запад» тайно разрабатывалась несколько месяцев. По каждым области, району, городу и селу были составлены списки людей, подлежавших выселению, с указанием их адресов. Кроме того, определено количество офицеров и солдат МГБ, а также внутренних войск, которые были задействованы в проведении операции. Выходило, что на пятерых выселяемых приходилось по одному вооруженному военному. Отраслевой государственный архив СБУ передал нашему музею для демонстрации посетителям большую секретную карту операции «Запад», на которой указаны все эти данные.

— Как проходило выселение?

— Одной из особенностей плана было то, что операция началась одновременно по всей Западной Украине — 21 октября в шесть часов утра. Войска на грузовиках заехали в села и начали забирать людей согласно спискам, имевшимся у офицеров МГБ. Времени на сборы почти не давали. «Взять только самое необходимое — и на выход!» — орали они.

Только во Львове (там находился штаб операции) и в нескольких других больших городах брать людей начали раньше — в два часа ночи. Однако почти по каждому адресу, по которому приезжали «черные воронки», чекистов ожидала одна и та же препона — парадные в многоквартирных домах в Западной Украине на ночь закрывали. Поднимать шум среди ночи гэбэшникам было не с руки — они не любили привлекать к себе внимание. Так что им пришлось подождать до утра.

А в горных районах чекистам помешал обильный снегопад. Даже использование танков не помогло им в тот день пробиться в некоторые отдаленные села. Кстати, для операции «Запад» задействовали даже самолеты — «кукурузники» для оперативной перевозки начальства.

«За карательную операцию участников наградили боевыми орденами»

— Бойцы УПА пытались освободить схваченных чекистами людей?

— В документах нет сообщений о такого рода акциях подпольщиков. Операция «Запад» готовилась в строжайшей секретности. Районным начальникам МГБ сообщили о ней лишь за два дня до ее проведения, а солдаты узнали, что им предстоит сделать, на ночном построении перед выездом в села.

В своих отчетах руководящие работники МГБ указывали, что в некоторых селах жители были крайне возмущены выселением их односельчан, блокировали грузовики со схваченными карателями людьми. Вот, например, что написали ответственные за проведение операции «Запад» в Ривненской области: «В некоторых селах женщины сопровождали высланных плачем и криком. Были случаи, когда некоторые из них демонстративно требовали, чтобы их погрузили вместе с высланными или расстреляли на месте».

Описан случай, как в одном из сел удалось спасти от выселения четырехлетнего ребенка: когда нагрянули оперативники, родители успели спрятать малыша на втором этаже дома. Затем отец поднялся к нему и сбросил ребенка в руки односельчанам, которые плотным кольцом стояли возле его хаты. Как ни старались чекисты разыскать малыша, ничего у них не вышло.

Вот еще один типичный отчет о противодействии людей карателям: «При выезде автомашины с посаженными на нее семьями бандитов из села Корпин жители плотным кольцом окружили грузовик с целью задержания его выхода из деревни. В связи с этим оперативная группа для наведения порядка и получения возможности выезда автомашины вынуждена была открыть предупредительный огонь. Аналогичные факты задержания автомашин с загруженными на них семьями бандитов имели место в селах Новый Двор и Абаров Ровенского района».

Виталий Горобец: «Во многих селах крестьяне плотной стеной окружали машины карателей, чтобы помешать выселению своих односельчан». Фото автора

— Кому-либо из занесенных в списки на выселение удалось бежать?

— Во время проведения операции некоторых людей по тем или иным причинам не оказалось по основному месту жительства. Однако в последующие дни они сами являлись в управления МГБ — чтобы их отправили к семьям.

— Куда их направляли?

— В Россию — Молотовскую (ныне Пермскую), Орловскую, Омскую области, Республику Коми, Красноярский край. Как правило, их доставляли в шахтерские поселки, чтобы они занимались тяжелой малоквалифицированной работой по добыче угля или руды. Те, кто пережил депортацию и тяжелые условия ссылки, получили возможность вернуться в родные края в конце 1950-х начале 1960-х годов.

Родственников подпольщиков депортировали в горнодобывающие районы России, чтобы они занимались там тяжелой и малоквалифицированной работой в шахтах

Что же касается людей, которые спланировали и провели операцию «Запад», то руководящих работников наградили орденами Боевого Красного Знамении и Красной Звезды, а рядовых — медалями «За отвагу». Это военные награды, но в данном случае их вручили за карательную операцию против безоружных и не нарушавших закон мирных жителей.

Следует отметить, что и до, и после этого сталинский режим проводил операции по выселению людей из Западной Украины. Причем не только участников освободительного движения и членов их семей, но и рядовых крестьян. Порой депортировали целые села. Например, село Собятин Волынской области. Его жители настойчиво игнорировали приказ идти в колхоз. Чтобы заставить их стать колхозниками, в 1948 году на Рождество войска МГБ окружили Собятин как раз тогда, когда люди находились в церкви на праздничном богослужении. Уполномоченные властей вломились в храм и заявили, что здесь и сейчас будут приняты решения об обобществлении скота, орудий труда, людей распределят по бригадам и звеньям, назначат бригадиров и звеньевых. Люди вроде бы подчинились, однако колхоза, который бы хотели видеть советские чиновники, видимо, так и не получилось. Поэтому в 1953 году войска вновь окружили село. Всех до единого жителей отправили на железнодорожную станцию, а хаты тракторами сравняли с землей. Людей вывезли в колхозы Днепропетровской и Запорожской областей. Многие затем бежали оттуда, некоторые возвращались на руины Собятина, вырывали там землянки. К тому времени уже не было на свете Сталина, настала хрущевская оттепель, но власти все же не позволили возродить село — людей выгоняли на улицу, а их землянки сжигали с помощью солярки.

А вот жители маленького горного села Русылив Тернопольской области, которых тоже выселили в степные районы Украины, смогли после возвращения заново отстроить свои хаты. После провозглашения независимости Украины они добились решения Верховной Рады о том, чтобы село было возвращено в перечень населенных пунктов страны.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о еще одной трагической странице истории нашей страны — депортации украинцев из Польши в 1944 году, которая сопровождалась массовыми кровавыми расправами.

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