Академик Ефремов оговорил себя ради любимой: как Сталин уничтожал цвет украинской нации

История современности

Забвению не подлежит

Ровно 90 лет назад развернулись массовые репрессии против украинской интеллигенции — по сфальсифицированному сталинскими карательными органами делу «Спілки визволення України» пострадали около трех тысяч человек

«Допросы длились по 10—12 часов. Нередко по ночам»

— Уголовное дело о придуманной в недрах ОГПУ (предшественницы НКВД) антисоветской организации «Спілка визволення України» началось с арестов молодежи, — говорит ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАНУ кандидат исторических наук Оксана Юркова. — Центральной фигурой среди арестованной молодежи стал студент Киевского института народного образования Николай Павлушков. Он доводился племянником академику Сергею Ефремову. В 1917 — 1918 годах Ефремов был заместителем председателя Центральной Рады, в 1920-е стал вице-президентом Всеукраинской академии наук.

Студента Павлушкова чекисты схватили прежде всего для того, чтобы получить компромат на его высокопоставленного дядю. Молодой человек не выдержал давления сталинской охранки — под диктовку следователя написал на родственника около тысячи страниц показаний (в уголовном деле они составили целых три тома). К тому же выдал сотрудникам ОГПУ тайник, в котором дядя прятал свой дневник, где откровенно и зачастую язвительно писал все, что думает по поводу текущих событий и о большевиках.

Студент Киевского института народного образования Николай Павлушков

— Когда чекисты взяли судента Павлушкова, его дядя академик Ефремов понял, чем это обернется. По словам историка Натальи Полонской-Василенко, он сказал: «Будується піраміда, а на її вершку буду я», — продолжает Оксана Юркова. — Как в воду глядел: следствие уготовило Ефремову роль руководителя «Спілки визволення України». Его племяннику тоже была отведена одна из ключевых ролей в «контрреволюционной организации» — руководство молодежным крылом СВУ «Спілка української молоді». На грандиозном судебном процессе по делу СВУ (он проходил в оперном театре в Харькове при большом стечении зрителей) оба получили сроки заключения по 10 лет каждый и на свободу уже не вышли: Ефремов умер в тюрьме, а его племянника расстреляли осенью 1937 года в Карелии в урочище Сандармох вместе с многими другими представителями украинской интеллигенции.

На судебный процесс в оперном театре чекисты вывели 45 обвиняемых. Среди них был Константин Туркало, занимавшийся в 1920-е годы составлением украинских словарей технических и медицинских терминов. Этот человек во время Второй мировой войны выехал за границу и написал там книгу мемуаров «Тортури», в которой подробно рассказал о своем аресте, следствии и самом суде. Он вспоминал, что летом 1929 года свой двухмесячный отпуск решил провести с семьей в живописном (распложенном рядом с лесом и речкой Ирпень) селе Дзвонковое, что в 50 километрах от Киева. Кстати, это село прежде было излюбленным местом отдыха и академика Сергея Ефремова, к тому времени уже арестованного.

На суд в оперном театре власти привели 45 обвиняемых (на фото крайний слева — академик Ефремов)

«Дев'ятнадцятого серпня без конкретних причин дуже сильний внутрiшнiй неспокiй з самого ранку опанував мене», — вспоминал Туркало. В этот день праздновали Яблочный Спас. Всей семьей пошли в церковь, после службы отправились купаться на Ирпень. Обедать расположились на веранде. Только поели, как послышался истошный лай собак. Жена Константина Тимофеевича пошла посмотреть, что стряслось. Глянула за угол хаты — и по ее расширившимся глазам, выражению лица Туркало понял, что это те самые непрошеные гости, приход которых он предчувствовал с самого утра. На веранду поднялись пять человек с револьверами в руках. Они обыскали не только хату, но и хозяйственные постройки, прокалывали металлическими штырями землю — искали тайник. Константина Тимофеевича доставили в следственный изолятор ОГПУ, находившийся тогда на киевских Липках. Утром оперативник заявил: «Сейчас поедем к вам на квартиру — я проведу обыск». Чекисту пришлось до самого вечера шерстить весьма внушительную библиотеку. Единственным его «уловом» стало удостоверение члена Центральной Рады, делегатом которой некогда был Туркало.

Константин Туркало

— Но обвинили его в другом — в участии в Союзе освобождения Украины?

— Да. Правда, следователь объяснил, в чем причина ареста, не сразу, а только на пятом по счету допросе. Кстати, как о курьезе Туркало написал, что следователь носил вымышленную фамилию Южный, а его двое братьев — Северный и Западный.

По утрам в крохотное окошко своей камеры Константин Тимофеевич видел, как на 15-минутную прогулку выводят академика Ефремова и еще нескольких ученых, которых затем судили по делу СВУ.

— Туркало и остальных обвиняемых били на допросах?

— Константин Тимофеевич четко написал в мемуарах, что тогда физических пыток чекисты себе не позволяли. А вот моральных издевательств во время следствия он пережил предостаточно. Допросы непрерывно длились по 10—12 часов, причем нередко в ночное время.

Туркало рассказал в мемуарах об особенностях тактики, которую использовали следователи в те времена. На первых допросах они вели себя так, чтобы у арестованного могло сложиться впечатление, что чекист чуть ли не лучший друг и ничего кроме добра подследственному не желает. Следователь внушал: советская власть не хочет с вами расправиться. Она добивается лишь, чтобы контрреволюционеры до конца раскаялись и разоружились. Если такие «сеансы внушения» не срабатывали и арестант продолжал отказываться написать признание в том, что участвовал в СВУ, начинались угрозы, грубость, насмешки. Туркало довелось выслушать их в изрядных количествах.

— Он согласился оговорить себя?

— Да. Кстати, академик Сергей Ефремов, человек волевой, упорно отказывался написать признание. Тогда чекисты пригрозили арестовать молодую интеллигентную женщину Онысю Дурдуковскую, с которой у него продолжительное время был роман. Сергей Александрович согласился написать то, что от него требовали, он не хотел подвергать любимую тяжким испытаниям тюрьмой.

Сергей Ефремов и Оныся Дурдуковская

Чего только стоили условия содержания заключенных! Константин Туркало написал в мемуарах, чем их кормили: на завтрак и ужин давали по кружке кипятка, иногда «підкрашеного чимось несмачним». В 12 часов выдавали варево (заключенные называли его «баланда») с чечевицей или пшеном. Причем, как отмечает Туркало, крупы в нем было так мало, что крупинки можно было подсчитать. Оставалось рассчитывать на передачи от родных. Однако в то время как раз стали ощущаться последствия нового курса большевиков (отмена НЭПа, репрессии против зажиточных крестьян, разворачивание массовой принудительной коллективизации) — из свободной продажи стали исчезать продукты, при этом начался рост цен.

В последний день осени 1929 года Туркало отправили в Харьков, поскольку там, в тогдашней столице Украинской ССР, власти решили провести судебный процесс по делу СВУ. Константина Тимофеевича везли с комфортом, в отдельном купе, правда, оно соединялось с соседним, в котором находилось трое вооруженных охранников.

В Харькове Туркало доставили в следственный изолятор на Холодной горе. В мемуарах он писал: когда вошел в камеру, неимоверно удивился — помещение было недавно отремонтировано, царила идеальная чистота. На новых кроватях (их было две) лежало белоснежное постельное белье. На столе, устланном скатертью, стояла ваза с букетом цветов. «Я мусив себе ущипнути, щоб переконатися, що це не марево», — вспоминал Константин Тимофеевич. Не успел он прийти в себя от вида тюремной роскоши, как окошко в двери камеры открылось и надзиратель предложил поднос с парой сваренных вкрутую яиц, нарезанной булочкой, солью и чайной ложечкой. Еще и извинился, что не сможет подать чаю.

«Сталин распорядился «пристегнуть» к СВУ «врачей-отравителей»

— Получается, арестантов, которым предстояло предстать перед судом по делу СВУ, перевели на нормальное питание?

— Да, Туркало подробно описал рацион: первый завтрак состоял из настоящего чая с сахаром и хлеба со сливочным маслом. В полдень приносили тарелку гречневой или другой каши с подливой. В четыре часа дня давали борщ и хлеб. В шесть вечера — пшеничную кашу. В восемь — чай с хлебом. По воскресеньям вместо борща угощали наваристым бульоном и куском пирога с мясом.

Смысл таких перемен очевиден: после девяти-десяти месяцев непрерывного стресса, жизни в душных камерах при весьма скудном питании арестованные выглядели изможденными. А ведь им предстоял показательный судебный процесс, который задумывалось провести при большом стечении зрителей, в том числе иностранцев. Показывать публике изнуренных затравленных подсудимых чекисты не хотели.

Перед началом суда следователь Южный принес Туркало для ознакомления обвинительное заключение на 231 странице. Оказалось, его отпечатали в типографии отдельной книжкой.

Важно отметить, что за подготовкой процесса по делу СВУ лично следил Сталин. Сохранилось его письмо главе ОГПУ Украинской ССР Всеволоду Балицкому, в котором диктатор дал указание, чтобы в вымышленной чекистами «Спілці визволення України» была медицинская секция — врачи, которые якобы намеревались убивать пациентов-коммунистов. Правда, с этим заданием чекисты справились не блестяще: как отметил Туркало, среди пяти врачей, которых вывели на судебный процесс, только один имел дело с пациентами. Остальные четверо занимались санитарией и гигиеной.

Как я уже говорила, ОГПУ вывело на суд 45 человек. Перед началом процесса каждому задали вопрос, есть ли у них приличная одежда. У кого не было, выдали новую.

Суд начался 9 марта 1930 года и завершился 19 апреля

— Как проходил судебный процесс?

— ОГПУ постаралось превратить его в своего рода шоу: с полным залом зрителей (билеты распространялись по трудовым коллективам), ежедневным освещением в газетах, съемками кинохроники. В процессе участвовало большое количество обвинителей (в том числе общественных — от Всеукраинской академии наук) и целая бригада адвокатов — 13 человек. В перерывах между заседаниями подсудимым приносили бутерброды с колбасой, пирожные и чай. В это время в Харькове колбаса уже исчезла с прилавков магазинов, а чтобы купить хлеб, приходилось выстоять очередь.

Суд начался 9 марта 1930 года и завершился 19 апреля.

Судебный процесс широко освещался в прессе, даже снималась кинохроника

— В чем конкретно следователи заставили «признаться» ключевых фигурантов дела?

— Сюжет о СВУ такой: в первой половине 1920-х бывшие деятели Украинской Народной Республики решали, продолжать ли борьбу за независимую Украину. В сложившихся условиях они не видели реальных шансов сбросить власть большевиков, поэтому выбрали курс на подготовку молодежи для освободительной борьбы в будущем. Как раз в это время в 1923 году из эмиграции вернулся литературный критик и писатель Андрей Никовский, в прошлом министр иностранных дел УНР. Чекисты придумали, что Никовский привез из-за границы указание Петлюры и его окружения создать «Спілку визволення України» — мол, организация с таким названием есть в Европе (хотя это было неправдой), пусть появится и в УССР. Чекисты придумали, что непосредственным толчком к созданию в Киеве СВУ стало убийство в мае 1926 года Симона Петлюры.

В ОГПУ «создали» еще и боевое крыло СВУ — «Спілка української молоді». Его лидером чекисты сделали племянника академика Ефремова Павлушкова. А рядовыми членами — сознательных молодых людей, преимущественно из числа воспитанников киевской Первой трудовой школы имени Тараса Шевченко, директор которой Владимир Дурдуковский был одним из ключевых фигурантов дела СВУ.

— Кто-либо из подсудимых отказался во время суда от показаний, написанных под диктовку следователей?

— Бывший премьер-министр УНР Владимир Чеховский. Судья ответил: «Мы еще вернемся к этому вопросу». Но до утра чекисты провели с Чеховским работу.

В ходе суда периодически возникали курьезные ситуации: некоторые обвиняемые толком не помнили, что написали под диктовку следователей, и затруднялись повторить «показания». Тогда на выручку приходил кто-либо из прокуроров или адвокатов. Они зачитывали «показания».

Владимир Чеховский

— Как держался академик Ефремов?

— Константин Туркало написал в воспоминаниях, что еще со студенческих лет запомнил академика как сильную личность. На судебном процессе Ефремов выглядел усталым, морально раздавленным. Говорил еле слышно, в его речи часто звучало слово «здається». Тем самым он как бы намекал, что вынужден говорить неправду.

И вот еще что. Константин Туркало нашел в себе смелость заявить в суде: в показаниях подсудимых много неправды. Только объявили очередной перерыв, как давний знакомый Константина Тимофеевича, тоже подсудимый, врач Владимир Удовенко, схватился руками за голову и выпалил: «Що ви наробили?! Ви ж закопали себе навіки!»

В этих словах проявилось заблуждение, которым жили тогда многие из подсудимых: «загипнотизированные» обещаниями следователей, они наивно полагали, что получат незначительные приговоры и вернутся к обычной жизни. Но их ждало горькое разочарование. Того же Удовенко приговорили к восьми годам заключения, ведь во время следствия он написал, что «врачи-отравители» готовились отправлять на тот свет пациентов-коммунистов. Академика Ефремова приговорили к 10 годам заключения.

Туркало, несмотря на его демарш, суд все же вынес относительно мягкий приговор — три года условно. А через полгода его снова арестовали.

Замечу, что хотя на суд в оперном театре власти привели 45 человек, репрессированных по делу СВУ было несравнимо больше — порядка трех тысяч. Далеко не всех приговаривали к большим срокам заключения. Но, отпустив, людей арестовывали во второй, а затем и в третий раз. Лишь очень немногим посчастливилось пережить эпоху сталинских репрессий. Дело СВУ стало разгромом украинской интеллигенции, оно было призвано запугать ее, упредить даже малейшее сопротивление тоталитарному большевистскому режиму.

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