Притула резко отреагировал на заявление бывшего друга Молочного про "фашистов" в Киеве

Шоу-бизнес

Известный украинский телеведущий, шоумен, волонтер и общественный деятель Сергей Притула отреагировал на странное заявление своего бывшего друга и коллеги Андрея Молочного о «фашистах» в Киеве.

Уехавший жить и работать в Россию шоумен, написал в Instagram пост, в котором вспомнил о дне освобождения Киева от фашистов — 6 ноября 1943 года.

«Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину», — написал он.

Размышления Молочного вызвали непонимание и бурю негодования в сети, с комментариями выступили подписчики, бывшие коллеги шоумена и блогеры. Общественность с нетерпением ждала реакции Сергея Притулы, который дружил с Молочным, много лет работал с ним в паре в скетчкоме «Файна Юкрайна», запомнившись зрителям ролями Марички и Антона из Жашкова, а также колоритных уборщиц.

Сергей Притула, который не только работает на телевидении и колесит с гастролями со своим шоу по стране, но и активно участвует в общественной и политической жизни страны, является известным патриотом и волонтером, помогает украинской армии, довольно резко отреагировал на пост Молочного. Сергей признался, что очень больно воспринял сам факт написанного. Он посвятил бывшему другу ироничный стих и попросил подписчиков не устраивать «фестиваль обид» в комментариях.

«Антон з Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не мешкають разом. І з цього приводу вірш», — написал Притула.

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив…

Заплакав ще раз і зламав костиль!

Не все подписчики смогли выполнить просьбу Притулы, и в комментариях не выбирали выражений.

Напомним, ранее Сергей Притула, который был ведущим Национального отбора на «Евровидение» своими вопросами о приналежности Крыма довел до слез дуэт «Анна-Мария» и спровоцировал общественный резонанс вокруг конкурсантов, выступающих в России и не признающих ее агрессором. В итоге победительница отбора MARUV отказалась ехать на конкурс.

Недавно Сергей Притула жестко ответил на критику своей позиции жене бывшего депутата Сергея Лещенко Анастасии Топольской.

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