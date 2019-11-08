Московская налоговая выставила Заворотнюк счёт за долги

Шоу-бизнес

На семью российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая лечится от рака и это подтвердили ее близкие, свалилась очередная неприятность. Московская налоговая выставила звезде сериала «Моя прекрасная няня» счёт за долги.

«ФНС хочет взыскать с актрисы 24 тысячи рублей. Сумму, накопившуюся за неуплату налога на имущество. Имущество в данном случае — квартира в самом центре Москвы. В это самое время Заворотнюк продолжает борьбу с тяжёлым заболеванием», — сообщает Telegram-канал Mash.

Семья актрисы на сообщения пока не отреагировала. Обычно официальная информация или опровержение фейков публикуют на специально созданной странице поддержки Заворотнюк в Instagram. Ранее семья актрисы заявила, что не ведет сбор средств на ее лечение.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что муж Анастасии Петр Чернышев вернулся к работе — он принимает участие в ледовом шоу «Руслан и Людмила» Татьяны Навки. Деньги от выступления в Санкт-Петербурге она решила перечислить в помощь коллеге.

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